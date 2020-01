Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200130.1 Wilster: Weiterer Einbruch in Werkstatt (siehe 200128.4)

Wilster (ots)

Neben den bereits geschilderten zwei Einbrüchen am vergangenen Wochenende in Wilster ereignete sich eine weitere Tat, ebenfalls von Samstag auf Sonntag. Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Samstag, 16.30 Uhr, bis Sonntag, 02.05 Uhr, drangen Unbekannte offensichtlich gewaltsam über ein Fenster in das Büro der Kraftfahrzeugwerkstatt in der Hans-Prox-Straße ein. Sie durchsuchten einige Räume und machten bis auf 30 Euro keine weitere Beute.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher an die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 wenden.

