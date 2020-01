POL-IZ: 200129.5 Itzehoe: Zeugen nach Unfallflucht gesucht!

Polizeidirektion Itzehoe

Dienstagmittag hat sich in Itzehoe eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein Bus touchierte während des Abbiegens ein Auto und bemerkte diesen Vorfall möglicherweise nicht, denn der Fahrer setzte seinen Weg unbeirrt fort.

Kurz nach 13.00 Uhr stand die Anzeigende mit ihrem Seat in der Bahnhofstraße aus Richtung Dithmarscher Platz kommend, um nach links in die Viktoriastraße abzubiegen. Sie befand sich aus Richtung Norden gesehen an der ersten Ampel und wartete auf Grünlicht. Währenddessen kamen aus Richtung Bahnhof von rechts zwei Reisebusse, von denen der zweite Probleme während des Abbiegens nach links hatte und den Kleinwagen an der Stoßstange berührte. Im Anschluss setzte der Busfahrer seinen Weg fort, ein Kennzeichen las die Geschädigte nicht ab. Der Schaden an ihrem Wagen dürfte sich auf etwa tausend Euro belaufen, an dem Bus müssten auf der linken Seite etwa mittig Beschädigungen entstanden sein.

Laut der Autofahrerin war der Bus in Gold- und Brauntönen lackiert. Wer Hinweise auf seine Herkunft geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen. Dies gilt natürlich auch für den Unfallverursacher selbst.

