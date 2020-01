Polizei Essen

POL-E: Essen: 80-jähriger Toyota-Fahrer fährt Fußgängerin auf Altenessener Straße an

Essen (ots)

45326 E.-Altenessen-Süd: Ein Toyota-Fahrer hat am Dienstag, 28. Januar, auf der Altenessener Straße eine 17-jährige Fußgängerin angefahren und schwer verletzt. Gegen 16.50 Uhr wollte der 80-Jährige vom Palmbuschweg nach links auf die Altenessener Straße abbiegen, als er mit der 17-Jährigen kollidierte, die gerade an einer Fußgängerfurt die Straße überquerte. Die 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Zeit der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich kurzzeitig gesperrt.

Vor allem in der dunklen Jahreszeit und bei schlechtem Wetter sollten Autofahrer beim Abbiegen besonders vorsichtig sein. Fußgänger oder Radfahrer können - vor allem wenn sie dunkel gekleidet sind - leicht übersehen werden. /bw

