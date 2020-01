Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hohberg, Niederschopfheim - Unfallflucht am Silvestermorgen

Hohberg, Niederschopfheim (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den 4er BMW einer 19-Jährigen, welcher am Dienstag im Zeitraum zwischen 06:20 Uhr und 13:30 Uhr in der Gewerbestraße abgestellt war. Als die junge Dame zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie einen Schaden am rechten hinteren Stoßfänger feststellen. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und schätzen den entstandenen Schaden auf circa 3.000 Euro. Hinweise werden unter der Rufnummer: 0781-212200 erbeten. /hs

