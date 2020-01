Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200130.4 Kaiser-Wilhelm-Koog: Vier Verletzte bei Unfall

Kaiser-Wilhelm-Koog (ots)

Mittwochnachmittag hat sich im Kaiser-Wilhelm-Koog ein Verkehrsunfall unter Alleinbeteiligung eines Autos ereignet. Der Fahrzeugführer erlitt hierbei schwere, seine drei Mitfahrer leichte Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 18-Jährigegegen 14.30 Uhr in Begleitung eines 16-Jährigen und zweier 14 und 15 Jahre alten Mädchen auf der Straße Sommerdeich aus Richtung Neufeld kommend in Richtung Friedrichskoog unterwegs. Nach dem Durchfahren des Kreisverkehrs Sommerdeich / Norderstraße geriet der junge Mann vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zunächst nach rechts und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Hier endete seine Tour in einem Straßengraben. Der Unfallverursacher und seine Begleiter kamen aufgrund ihrer Verletzungen zunächst in ein Krankenhaus, bis auf den 18-Jährigen konnten die übrigen Personen dieses jedoch nach kurzer Zeit wieder verlassen.

An dem Unfallwagen, einem Mitsubishi, entstand bei dem Unglück Totalschaden.

Merle Neufeld

