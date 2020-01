Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200130.3 Brunsbüttel: Täter nach Diebstahl ermittelt (Folgemeldung zu 200129.2)

Brunsbüttel (ots)

Nachdem ein zunächst unbekannter Mann die Kundin eines Supermarktes am 21. Januar 2020 in Brunsbüttel bestohlen hat, ist es der Marner Polizei gelungen, die Identität des Diebes zu klären. Bei ihm handelt es sich um einen 26-Jährigen, der bereits häufiger polizeilich aufgefallen ist.

Dass der Beschuldigte mit der in dem entwendeten Portemonnaie enthaltenen Bankkarte mehrfach Geld vom Konto der Geschädigten bis zu einer Summe von über 4.000 Euro abhob, wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Denn in einem Kreditinstitut entstand von dem Mann eine Kameraaufnahme, auf der ein Beamter aus Wilster ihn als einen zu einer Diebestruppe Gehörenden wiedererkannte. Diese Gruppe war am 25. Januar 2020 bei einem Diebstahl in einem Laden in Wilster aufgefallen. Während zwei Täter unerkannt blieben, nahm die Polizei den Dritten, den 26-Jährigen, vorläufig fest.

Im Zuge weiterer Ermittlungen klärte sich, dass dieselbe Tätergruppierung unter anderem auch in Albersdorf und in Schenefeld aufgefallen war, meist im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten.

Wo der Beschuldigte sich aktuell aufhält, ist unklar, die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

