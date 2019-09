Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brückensprayer der A6 und A61 in Mannheim festgestellt

Ruchheim (ots)

Am 06.09.2019 gegen 17:50 Uhr brachten zunächst unbekannte Täter an der Autobahnbrücke des Autobahnkreuzes Frankenthal Graffiti mit Bezug zum Eishockeyverein GKS Tychy auf. Hierbei wurden diese durch einen Zeugen beobachtet, der neben seiner Beobachtung auch das Kennzeichen des durch die Täter genutzten Fahrzeuges der Autobahnpolizei Ruchheim mitteilte. Auf Grund des am gleichen Abend stattfindenden Spiels der Champions Hockey League zwischen den Adlern Mannheim und GKS Tychy wurde das PP Mannheim um Absuche der Parkplätze der SAP Arena nach dem Fahrzeug gebeten. Kräfte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau konnten das Fahrzeug auffinden und die Personalien der, nach Spielende zu ihrem Fahrzeug zurückkehrenden, Täter feststellen. Die Täter kommen für mindestens zwei weitere gleichgelagerte Taten in Mannheim und im Zuständigkeitsbereich der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in Frage.

