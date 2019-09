Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kallstadt - Fahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Kallstadt (ots)

In Kallstadt, in der Weinstraße in Höhe der Hausnummer 126, wurde am Freitag, 06.09.2019, zwischen 19:45 Uhr und 20:15 Uhr, ein geparkter Mazda CX 5 durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600,- Euro an diesem Pkw. Anschließend flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. Zeugen, die sich in einer nahe gelegenen Weinstube aufhielten, meldeten sich beim dortigen Kellner, hinterließen aber leider ihre Namen dort nicht. Diese und auch mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Dürkheim

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36

67098 Bad Dürkheim

Telefon 06322 963-0

Telefax 06322 963-120

pibadduerkheim.@polizei.rlp.de

SB: Frank Berkenbusch



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell