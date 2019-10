Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger hatte es auf Senior abgesehen - Die Polizei sucht Zeugen

Dormagen (ots)

Am Dienstag (22.10.), gegen 10:45 Uhr, sprach ein bislang Unbekannter einen lebensälteren Hackenbroicher an der Ruhrstraße an. Er bat um 500 Euro Bargeld, um in seine Heimat fliegen zu können, da seine Mutter gestorben sei. Der hilfsbereite Senior führte kein Bargeld mit sich, doch er erhielt sogleich das Angebot, gemeinsam mit dem Auto zur Bank zu fahren, sowie drei billige Armbanduhren als Dank.

Dort kamen dem älteren Herrn Zweifel und er sprach die Bankangestellten an. Diese verständigten umgehend die Polizei. Der mutmaßliche Betrüger entkam indes unerkannt.

Zeugen hatten vor der Bank an der Salm-Reifferscheidt-Allee einen silbernen Kleinwagen mit einem italienischen Kennzeichen beobachtet.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- Männlich, circa 40 Jahre alt - sprach mit Akzent - schmale Statur - circa 170 Zentimeter groß - hellgraue Jogginghose

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur genannten Tatzeit etwas beobachtet hat oder Hinweise zum erwähnten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

