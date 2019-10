Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall fordert einen Schwerverletzten

Kaarst (ots)

Am Dienstagabend (22.10.), gegen 19:10 Uhr, war ein 61-Jähriger mit seinem Volkswagen auf der Antoniusstraße in Fahrtrichtung Neersener Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung Waldstraße kam der Kaarster aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, touchierte ein Verkehrsschild und prallte gegen eine Hauswand. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus. Die Geländelimousine musste abgeschleppt werden.

