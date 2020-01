Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfallflucht +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Ein in der Elsflether Straße in Delmenhorst, auf einem Parkplatz abgestellter Audi S5 wurde am Donnerstag, 16. Januar 2020, 13:00 Uhr bis 14:30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Unfallverursacher beschädigt.

Der Audi wurde auf einem Parkplatz einer Kirche abgestellt. Als der Geschädigte zu seinem Audi zurückkehrte, bemerkte er den Schaden im Bereich der Fahrertür.

Der Schaden wurde auf etwa 2.500 Euro beziffert.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten, Kontakt mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/1559-0 aufzunehmen.

(0068877)

