WSPI-OLD: Informationsangebot der Stader Wasserschutzpolizei

Zum Beginn der neuen Wassersportsaison möchte die Wasserschutzpolizeistation Stade interessierte Wassersportvereine an der Elbe und ihren Nebenflüssen besuchen, um über Ihre Arbeit zu berichten oder auf Wunsch über bestimmte Themen, wie etwa Bootstransporte, Diebstahlprävention oder maritime Erste Hilfe zu informieren. Durch eine enge Kooperation mit der -auf der Elbe zuständigen- Wasserschutzpolizei Hamburg sind insbesondere bei den elbnahen Vereinen auch gemeinsame Informationsveranstaltungen möglich. Sollten Sie in Ihrem Verein aktuell oder später Interesse an einem solchen Treffen haben, teilen Sie uns das bitte unter der

Telefonnummer 04141-102820

oder der E-Mail

poststelle@wspst-stade.polizei.niedersachsen.de

mit.

