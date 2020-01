Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Diebstahl aus einem Transporter +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Mittwoch, 15. Januar 2020, 17:45 Uhr und Donnerstag, 16. Januar 2020, 06:30 Uhr, mehrere Gegenstände aus einem in einer Parkbucht abgestellten Transporter in der Rosenstraße in Delmenhorst.

Der Täter wirkte vermutlich zunächst von außen auf ein Fenster ein und öffnete dieses durch Druckausübung auf die Scheibe.

Aus dem Innenraum entwendete er dann eine Regenjacke und mehrere Schlüssel im Wert von etwa 100 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, mit der Polizei Delmenhorst unter 04221/15 59-0 Kontakt aufzunehmen (00067026)

