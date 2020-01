Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Einbrecher gelangen über Kellerfenster ins Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (ots)

Am Donnerstag brachen Unbekannte im Laufe des Tages in ein Mehrfamilienhaus an der Haßlinghauser Straße ein. Sie hebelten das Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. An einer Wohnungstür versuchten sie augenscheinlich auch diese durch Hebeln zu öffnen, das gelang ihnen jedoch nicht. Hinweise auf die Täter gibt bislang nicht, dem Anwohner fiel lediglich die Beschädigung an seiner Wohnungstür auf, als er nach Hause kam.

