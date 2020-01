Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Kompletträder an Radlader gestohlen

Sprockhövel (ots)

In der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen machten sich unbekannte Täter an einer selbstfahrenden Arbeitsmaschine zu schaffen. Der Radlader (Typ WL 38) war auf einem Privatgelände an der Wuppertaler Straße abgestellt. Die Diebe bockten den Radlader auf Steinen auf und entwendeten alle vier Kompletträder. Die Reifen haben einen Gesamtwert von ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell