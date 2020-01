Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Einbrecher klettern über Garage auf den Balkon

Wetter (ots)

Am Mittwoch brachen Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Heilkenstraße ein. Sie nutzten die kurze Abwesenheit der Anwohner und kletterten zwischen 18 und 22 Uhr über eine angrenzende Garage auf den Balkon der Wohnung. Hier hebelten sie die Balkontür auf und gelangten in die Wohnung. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen, ob sie Beute fanden, ist bisher nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell