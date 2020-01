Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Frank Kujau ist neuer Abteilungsleiter Polizei

Bild-Infos

Download

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Der Behördenleiter der Kreispolizeibehörde EN, Landrat Olaf Schade, hat am heutigen Mittwoch den 55-jährigen gebürtigen Herner in unserer Behörde willkommen geheißen. Frank Kujau ist damit Vorgesetzter von knapp 330 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gleichzeitig tritt er die Nachfolge von Polizeidirektor Klaus Menningen an, der im Dezember seinen Ruhestand angetreten hat. Kujau ist gebürtiger Herner, immer noch dort wohnhaft, verheiratet und hat einen 31-jährigen Sohn, der ebenfalls Polizist ist. Der Polizeidirektor ist seit 1980 bei der Polizei und hat in der Bereitschaftspolizei Bochum seine Ausbildung begonnen. Auch seine Erstverwendung im Polizeidienst fand in Bochum statt. Der neue Abteilungsleiter bringt eine ebenso große wie breitgefächerte berufliche Erfahrung mit in unsere Behörde. Auch eine Verwendung im EN-Kreis hatte der Herner schon gefunden. Bereits im Jahr 2013 war Kujau in der KPB tätig, hier hatte er die Leitung der Direktion Verkehr in Wetter übernommen, doch bereits einige Monate später führte in sein Weg weiter zum Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste in Duisburg. Zu guter Letzt war er seit 2017 bei der Kreispolizeibehörde in Unna der Leiter der Direktion Kriminalität, bis es ihn nun zurück in den EN-Kreis verschlagen hat. In einem persönlichen Gespräch wurde dem Polizeidirektor folgende Frage gestellt: Was waren Ihre Beweggründe in den Ennepe-Ruhr-Kreis zurückzukommen? "Meine Zeit 2013 habe ich hier im Ennepe-Ruhr-Kreis als sehr angenehm empfunden, auch wenn ich nicht lange hier war. Das war meine erste Verwendung in einer Landratsbehörde und ich finde der EN-Kreis hat eine schöne überschaubare Struktur. Anders als in Großbehörden, kennst du hier einfach fast jeden. Als die Stelle als Abteilungsleiter ausgeschrieben wurde, habe ich meine Chance genutzt. Man hat in dieser Position die Möglichkeit selbstbestimmt Dinge regeln zu können und seine eigenen Vorstellungen umzusetzen und das in einer wirklich überschaubaren Behörde. Natürlich hat auch der Umstand, dass die Behörde recht heimatnah liegt auch ein Quäntchen dazu beigetragen." "Ich finde Abteilungsleiter Polizei ist einfach ein Traumjob!"

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell