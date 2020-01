Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Lenkrad und Navi aus BMW gestohlen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Dienstag öffneten Diebe einen am Herrentisch abgestellten weißen BMW, montierten das Lenkrad ab und bauten das originale Navigationssystem aus. Auch die Multimedia-Elemente aus der Mittelkonsole wurden ausgebaut. Beschädigungen an der Tür des Fahrzeuges konnten nicht festgestellt werden.

