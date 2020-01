Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Scheiben an Fahrzeugen eingeschlagen

Schwelm (ots)

In der Zeit von Freitag bis Samstag betraten Unbekannte ein Gelände an der Eisenwerkstraße und machten sich hier an den abgestellten Fahrzeugen zu schaffen. An einem Lkw und zwei Pkw schlugen sie die Seitenscheiben ein. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht.

