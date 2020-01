Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Unfallgegner flüchtet, Reiterin leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Am 04.01.2020 um 15:15 Uhr befährt ein 69-jähriger Ennepetaler mit seinem Pkw VW Polo die Straße Neuenhaus in Fahrtrichtung Schweflinghausen. In Höhe der Hausnummer 1 fährt er an einer ihm entgegenkommenden Reitergruppe vorbei. Hierbei touchiert er mit seinem Außenspiegel eine 26-jährige Ennepetalerin, die ihr Pferd zu Fuß neben sich führt. Die 26-Jährige wird leicht verletzt. Der Pkw-Fahrer entfernt sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Seine Identität kann im Rahmen der Ermittlungen festgestellt werden.

