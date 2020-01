Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Wetter (ots)

Am 03.01., um 01:15 Uhr, wurde die Polizei über einen Scheunenbrand in der Oberwengener Straße informiert. Aus bislang ungeklärter Ursache entstand in dem landwirtschaftlich genutzten Unterstand ein Feuer, welches auf das gesamte Lager übergriff. Der entstandene Schaden wird auf ca. 160.000 Euro geschätzt. Personen oder Weidevieh blieben unverletzt. Ein Brandsachverständiger suchte den Brandort auf, die Ermittlungen unter anderem zur Brandursache dauern noch an.

