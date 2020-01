Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal, Fußgänger nach Unfall mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ennepetal (ots)

Am 03.01.20, um 14:57 Uhr bog eine 82 Jahre alte Breckerfelderin mit ihrem Pkw Mercedes von der Mittelstraße nach links in die Neustraße ab. Dabei erfasste sie mit ihrem Spiegel einen Fußgänger, der die Neustraße überquerte. Der 37jährige Ennepetaler stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendendes Krankenhaus geflogen.

