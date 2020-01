Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Schläge angedroht und Jacke gestohlen

Schwelm (ots)

Am Sonntagabend, gegen 19:00 Uhr, wurde ein 17-jähriger Gevelsberger unter Androhung von Schlägen dazu aufgefordert, seine Jacke auszuziehen. Der Jugendliche befand sich auf einem Bahnsteig am Schwelmer Bahnhof, als der Unbekannte auf den Jugendlichen zu kam und ihn bedrohte. Der 17-Jährige übergab daraufhin seine blaue Wellensteynjacke, in der sich auch sein Portmonee befand. Ein weiterer Unbekannter kam dazu, der scheinbar zu dem ersten Täter gehörte und schlug dem 17-Jährigen mit der flachen Hand ins Gesicht, dann flüchteten die Beiden in unbekannte Richtung. Eine Zeugin beobachtete das Geschehen, sie gab Hinweise auf zwei Schwelmer, die Ermittlungen zu der Identität der Täter laufen.

