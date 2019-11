Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191120-1: Wachsame Zeugen vereitelten Einbruch - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Nachbarn (48/65) sind am Dienstag (19. November) kurz nach Mitternacht auf einen versuchten Einbruch aufmerksam geworden und haben die Täter in die Flucht getrieben.

Das in der Paul-Keller-Straße wohnende Ehepaar hörte gegen 00:45 Uhr seltsame Geräusche. Als beide dem Ursprung der Geräusche nachgingen, sahen sie, wie eine unbekannte Person über die Hofeinfahrt des Nachbarhauses in Richtung Bonner Ring davonlief. Der 65-Jährige ging zum Nachbarhaus, um mögliche Einbruchspuren in Augenschein zu nehmen. Dabei traf er auf drei weitere Männer, die am Fenster des Nachbarn standen. Er brüllte die Unbekannten an, die daraufhin in Richtung "An der Patria" flüchteten. Polizeibeamte stellten vor Ort Hebelspuren an dem Fenster fest. Drei der Unbekannten waren laut Zeugenangaben schlank und komplett schwarz gekleidet. Nur einer des Quartetts trug eine helle Hose. Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 52-0 zu melden. (nh)

