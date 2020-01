Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Einbruch in Friseurgeschäft

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Montag versuchten Unbekannte zunächst über die Haupteingangstür in ein Friseurgeschäft in der Voerderstraße einzubrechen. Das Öffnen der Tür gelang ihnen nicht, so dass sie es bei einer zweiten Zugangstür versuchten. Hier waren die Täter erfolgreich und gelangten in das Geschäft. Als Beute nahmen sie eine Geldkassette mit einem kleinen Bargeldbetrag an sich und entwendeten mehrere Handföne.

