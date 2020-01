Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Durch Sekundenschlaf in den Gegenverkehr geraten

Gevelsberg (ots)

Am Montagnachmittag fuhr ein 20-jähriger Ennepetaler mit seinem VW Golf auf der Wittener Straße in Richtung Innenstadt. Der 20-Jährige schlief nach eigenen Angaben kurz am Steuer ein und geriet dabei über die Sperrfläche in den Gegenverkehr. Er stieß mit dem Mercedes einer 55-Jährigen zusammen, die im Gegenverkehr an der Einmündung zur Asbecker Straße an einer Ampel wartete. Durch die Wucht des Aufpralls verletzte sich die 55-Jährige leicht , sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Wittener Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme in Richtung Eichholzstraße gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell