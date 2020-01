Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Unfall mit Verletzten auf der Schmiedestraße

Hattingen (ots)

Dienstagmorgen fuhr ein 39-jähriger mit seinem VW Transporter auf der Schmiedestraße in Richtung Walzwerk. An der Kreuzung zur Henrichs-Allee übersah er die von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 27-Jährige in ihrem VW Transporter und es kam zum Zusammenstoß. Durch die Wucht kippte der Transporter des Unfallverursachers auf die Fahrzeugseite und rutschte so noch einige Meter über die Fahrbahn. Der Fahrer wurde hierdurch schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär verblieb. Die 27-jährige verletzte sich leicht, sie konnte das Krankenhaus nach einer ambulanten Behandlung wieder verlassen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell