Polizei Steinfurt

POL-ST: Eigentumsdelikte

Steinfurt-Bu., Mettingen, Rheine (ots)

Ort: Steinfurt-Bu., Vogelsang Zeit: Samstag, 22.02.2020, 16.00 Uhr bis Sonntag, 08.03.2020, 11.30 Uhr

Unbekannte versuchten das Türschloss eines Mehrfamilienhauses aufzubrechen. Dies misslang ihnen und sie flüchteten. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Ort: Mettingen, Steinbreede Zeit: Dienstag, 03.03.2020, 21.45 Uhr bis Mittwoch 04.03.2020, 19.00 Uhr

An einem Mehrfamilienhaus haben Unbekannte versucht die Tür zum Haupteingang aufzubrechen. Das Öffnen der Tür gelang den Unbekannten nicht. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Mettingen, Muckhorster Weg Zeit: Samstag, 07.03.2020, 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr

Unbekannte Täter hebelten die Terrassentür eines Einfamilienhauses auf. Im Innern des Hauses durchsuchten die Täter sämtliche Räume und öffneten Schubladen und Schränke. Zu möglichem Diebesgut konnten noch keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Ort: Rheine, Stoverner Straße Zeit: Samstag, 07.03.2020, 02.40 Uhr

Ein Zeuge bemerkte einen Einbruch in ein Vereinsheim. Unbekannte schlugen eine Fensterscheibe ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Gebäude. Im Vereinsheim wurden zwei Geldautomaten aufgebrochen und Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell