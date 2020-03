Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall mit einer tödlich und einer schwer verletzten Person

Rheine-Mesum, Emsdettener Damm (B481) / Zum Albrock / Tiefer Weg Samstag, 07.03.2020, 18:52 Uhr Am Samstag, gegen 18:50 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf dem Emsdettener Damm in Höhe der Kreuzung mit dem Tiefer Weg bzw. Zum Albrock. Zwei Fahrzeuge stießen aus bisher noch unbekannter Ursache zusammen. Bei dem Zusammenstoß brannte ein beteiligtes Fahrzeug aus. Der 32jähriger Fahrer eines VW Caddy aus Rheine wurde bei dem Unfall schwer verletzt dem UKM zugeführt. Die 21jährige Fahrerin eines VW UP aus Emsdetten verstarb im Krankenhaus in Rheine. Die Polizei sperrte die Unfallstelle zwischen Rheine und Emsdetten für die Zeit der Unfallaufnahme bis gegen 02:30 Uhr ab. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet. Die Ermittlungen zum Unfallhergang gestalteten sich aufgrund bislang fehlender Unfallspuren schwierig. Sie werden am heutigen Sonntag unter Mitwirkung eines Unfallsachverständigen erneut aufgenommen.

