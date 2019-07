Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Einbruch in einen Imbiss - fünf Jugendliche gestellt

Sietow-Dorf (ots)

Am 28.07.2019 gegen 03:50 Uhr meldete ein Hinweisgeber der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg einen Einbruch in einen Imbiss in der Dorfstraße in 17209 Sietow-Dorf.

Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass der Hinweisgeber, der bei geöffnetem Fenster schlief, durch verdächtige Stimmen geweckt wurde. Er sah aus dem Fenster und konnte fünf Personen erkennen, die gerade dabei waren über den Zaun zum Imbiss zu klettern. Der Hinweisgeber begab sich nach draußen und sprach die jugendlichen Personen an. Während drei Personen sofort wegliefen, äußerten die anderen zwei nichts mit der Sache zu tun zu haben. Dann liefen auch sie weg.

Bei einer genauen Überprüfung stellte sich später heraus, dass zwei Fenster des Imbiss beschädigt wurden. In den Imbiss gelangten die Tatverdächtigen jedoch nicht, sodass kein Stehlgutschaden entstanden ist. Der Sachschaden beträgt ca. 200,-EUR. Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren vor Ort im Einsatz und sicherten Spuren.

Im Rahmen der Fahndung ist es einer Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeireviers Röbel gelungen, fünf alkoholisierte Jugendlichen im Alter von 19 - 21 Jahren, auf die die Personenbeschreibung zutraf, am Ortsausgang Zierzow zu stellen und in Gewahrsam zu nehmen. Nach Feststellung der Identitäten und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen entlassen.

Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5003

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell