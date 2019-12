Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gleich mehrere mutmaßliche Fahrraddiebe gehen der Polizei an der Bergheimer Straße ins Netz

Neuss (ots)

In den vergangenen Wochen gerieten gleich mehrere Personen in den Verdacht, teils hochwertige Fahrräder gestohlen oder zumindest auf ihnen unterwegs gewesen zu sein.

Am Mittwoch (11.12.), gegen 1:50 Uhr, erweckte ein verdächtiges Duo an der Bergheimer Straße das Interesse von Polizeibeamten. Die beiden 18 und 33 Jahre alten Männer waren mit zwei Fahrrädern unterwegs. Bei einer Kontrolle der Rahmennummern stellte sich heraus, dass eines als gestohlen gemeldet und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 18-jährige Neusser gab an, er habe den Drahtesel auf einem Trödelmarkt erstanden. Angesprochen auf das zweite Bike, machten beide Männer widersprüchliche und unglaubhafte Angaben. Einen Eigentumsnachweis konnten sie nicht erbringen. Da der Verdacht bestand, dass auch dieser Drahtesel aus einem Diebstahl stammt, stellten die Polizisten beide Trekkingfahrräder des Herstellers "Pegasus" sicher. Die Räder konnten inzwischen zwei Diebstahlsanzeigen und somit ihren rechtmäßigen Eigentümern zugeordnet werden. Ein Bike war am 11.11. in Holzheim, das andere am 17.10. in Reuschenberg gestohlen worden. Die polizeibekannten 18- und 32-Jährigen, momentan ohne festen Wohnsitz, erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahlsverdacht.

Auch aus einem Diebstahl stammte das E-Bike, mit dem eine 38-jährige Frau am 07. Oktober, ebenfalls an der Bergheimer Straße, von Polizisten angetroffen wurde. In den frühen Morgenstunden, gegen 4:30 Uhr, behauptete sie, das Fahrrad nur Probe fahren zu wollen. Ermittlungen ergaben, dass das rote Damenrad aus einem Garageneinbruch "Am Kotthauserweg" im September stammte. Die tatverdächtige Siegburgerin muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Im Jahr 2018 wurden in der Stadt Neuss 967 Fahrraddiebstähle zur Anzeige gebracht. Die Polizei rät: Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit einem geeigneten Schloss an einem festen Gegenstand ab (Laterne, verankerter Fahrradständer, etc.) Lassen Sie Ihr Fahrrad bei der Polizei kostenlos codieren. Es besteht die Möglichkeit, Drahtesel individuell zu kennzeichnen, so dass sie im Fall eines Diebstahls oder des Auffindens besser zugeordnet werden können. Die Codierung kann von den Polizisten vor Ort überprüft und der rechtmäßige Eigentümer so ermittelt werden. Zudem soll die Codierung mögliche Diebe abschrecken, denn die Wahrscheinlichkeit anhand der individuellen Kennzeichnung überführt zu werden ist groß. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/fahrrad-codier-termine-im-rhein-kreis-neuss

