POL-HB: Nr.: 0116 --Polizei schnappt mutmaßliche Einbrecher - Zeugensuche

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen/ H.-H.-Meier-Allee Zeit: 14.02.2020, 23:10 Uhr

In der Nacht zu Samstag verhafteten Einsatzkräfte der Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Schwachhausen. Sie sind verdächtig unter anderem in Oberneuland mehrere Einbrüche begangen zu haben. Die Polizei sucht Zeugen, da die beiden Männer vermutlich einen dunklen Rucksack wegwarfen.

Gegen 22:35 Uhr bemerkte eine Streifenwagenbesatzung einen Audi in der Rockwinkler Heerstraße in dem zwei Männer saßen. Zuvor hatten schon Zeugen im Johann-Casper-Berg-Weg diesen als auffällig gemeldet.

Als der Fahrer des Audis die Einsatzkräfte sah, beschleunigte er und konnte sich zunächst mit hoher Geschwindigkeit und riskanten Fahrmanövern entfernen. In der Vorstraße prallte er gegen ein geparktes Auto und die beiden Männer flüchteten zu Fuß. Bei den weiteren Fahndungsmaßnahmen sichteten zivile Einsatzkräfte die beiden, wie sie in der H.-H.- Meier Allee aus einer Straßenbahn ausstiegen. Als die Männer die Polizisten erkannten, versuchten sie erneut zu flüchten. Nach kurzer Flucht konnten die 45- und 30-Jahre alten Männer festgenommen werden. Sie sind dringend verdächtig mehrere Einbrüche verübt zu haben. Durch einen Haftrichter wurde die Untersuchungshaft angeordnet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise in der Vorstraße, der Universitätsallee oder in der H.-H.- Meier Allee beobachtet haben, wie die Männer einen dunklen oder schwarzen Rucksack weggeworfen haben. Zeugen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei unter 0421 362-3888 zu melden.

