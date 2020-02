Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0115 --Feuer in Veranstaltungszentrum - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Friesenstraße Zeit: 16.02.2020, 00:15 Uhr und 02:45 Uhr

In einem Veranstaltungszentrum im Bremer Steintorviertel brannte es in der Nacht zu Sonntag innerhalb weniger Stunden zweimal. Verletzt wurde niemand, an dem Gebäude entstand Sachschaden. Die Polizei ermittelt jetzt die Brandursache und sucht Zeugen.

Gegen 00:10 Uhr bemerkten Besucher eines Konzertes, das im Erdgeschoss eines Veranstaltungszentrums in der Friesenstraße stattfand, Rauchgeruch. Zwei Zeugen riefen die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, vereinzeltes Mobiliar hatte Feuer gefangen. Weitere Räume des Veranstaltungszentrums waren nicht betroffen und hatten keinen Schaden genommen. In Absprache mit der Feuerwehr Bremen war eine dauerhafte Evakuierung des gesamten Gebäudes nicht notwendig. Der Tatort im ersten Obergeschoss wurde versiegelt, um die Brandursachenermittlung am Folgetag zu sichern. Da zu diesem Zeitpunkt keine konkreten Hinweise auf eine besondere Gefährdung des Veranstaltungsortes oder seiner Gäste ersichtlich waren, konnte das Konzert im Erdgeschoss zunächst fortgesetzt werden. Die Polizei Bremen, die Feuerwehr Bremen sowie die Veranstalter befanden sich in engem Austausch.

Als das Konzert bereits beendet war bemerkten Passanten gegen 02:48 Uhr erneut Rauchentwicklung im Veranstaltungszentrum. Die alarmierten Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr lokalisierten den Brand wieder im ersten Stockwerk. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, auch dieses Mal kamen keine Personen zu Schaden. Im Rahmen der Tatortarbeit wurden die Ermittler der Polizei Bremen auf zwei Aufkleber aufmerksam. Einer davon wies einen rechtspopulistischen Bezug auf.

Die Brandursachenermittler sowie der Staatsschutz der Polizei Bremen nahmen unmittelbar die Ermittlungen auf. Teil dieser Ermittlungen ist auch, ob ein Zusammenhang zwischen den Aufklebern und dem Brand besteht.

Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag in der Friesenstraße oder der näheren Umgebung etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell