Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Einfamilienhaus

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Kalefeld,OT Echte, Willershäuser Straße, Montag, 24.06.2019, Zeitraum 11:30 Uhr--12:30 Uhr. Unbekannte Täter suchten in der Willershäuser Straße in Echte ein Einfamilienhaus auf, wobei die Hausbewohner kurzfristig abwesend waren. Das Haus war unverschlossen und die Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten Bargeld und Münzen im Wert von 1000.-Euro. Zeugenaufruf: Anwohner aus der Willershäuser Straße bzw. aus Echte werden gebeten, sachdienliche Hinweise bzw. verdächtiges Verhalten von unbekannten Personen/Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, -Tel. 05392 919200-, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell