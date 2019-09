Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hund beißt Briefträger

53909 Zülpich (ots)

Als Freitagmittag (13 Uhr) eine Postbotin Briefe und Pakete in der Johann-Schäfer-Straße verteilte, wurde die 63-Jährige von einem Schäferhund in den Bauch gebissen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich die Hundehalterin im rückwärtigen Bereich ihres Anwesens mit ihren zwei Hunden aufgehalten. Als sie vorm Haus Geräusche hörte, ging sie nach vorne, um dort Nachschau zu halten. Als sie die Botin erkannte, wollte sie umgehend ihre Hunde einsperren. Eine Schäferhündin entkam ihr jedoch und biss die Zustellerin. Sofort gab die Halterin an, für alle Schäden aufzukommen. Eine ärztliche Behandlung der Botin vor Ort war nicht erforderlich.

