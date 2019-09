Polizei Braunschweig

POL-BS: Zwei Unfälle am frühen Morgen sorgen für Stau auf der A2

Braunschweig (ots)

Peine, BAB 2 Richtung Hannover 11.09.2019, 02.59 und 04.22 Uhr

Nachdem es in der Zufahrt zu einer Raststätte zu einem schweren Unfall mit einem geparkten Lkw kam, staute sich der Verkehr über mehrere Kilometer. Am Stauende ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall. Eine Person wurde schwerverletzt.

Am Mittwoch gegen 3 Uhr wollte ein 61-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf die Tank- und Rastanlage Zweidorfer Holz-Nord fahren, die sich an der A2 in Fahrtrichtung Hannover befindet. Zu spät erkannte er, dass auf dem Verzögerungsstreifen ein Sattelzug geparkt war, und fuhr mit seinem 3,5-Tonner auf dieses Fahrzeug auf.

Durch den Aufprall wurde der Mann in seinem Transporter eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit und mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Der 44-jährige Führer des Sattelzugs blieb unverletzt, muss sich jedoch wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

Durch den Unfall an der Raststätte bildete sich ein etwa vier Kilometer langer Stau, an dessen Ende es gegen 4.22 Uhr zu einem Auffahrunfall kam. Der 37-jährige Fahrer eines Sattelzugs wechselte gerade den Fahrstreifen, als ein 37-Jähriger mit seinem Kleintransporter mit dem Lkw kollidierte.

Der Kleintransporter wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde hierbei niemand.

Alle vorübergehenden Sperrungen der Fahrstreifen konnten gegen 8 Uhr wieder zurückgenommen werden, so dass der Verkehr wieder fließen konnte.

Rückfragen bitte an:



Polizei Braunschweig

PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 0531/476-3032 und -3033

E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell