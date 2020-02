POL-GM: 050220-0090: Bei Einbruch Alarm ausgelöst

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

In der Nacht zu Dienstag (4. Februar) haben Unbekannte versucht in die Filiale eines Schuhhauses an der Stationstraße einzusteigen; sie lösten dabei einen Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Um in den Verkaufsraum zu gelangen, hatten die Täter eine Tür aufgehebelt und im Gebäude kurz vor 02.00 Uhr einen akustischen und optischen Alarm ausgelöst. Die Täter ließen daraufhin von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Beute. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

