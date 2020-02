Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 030220-0088: Zwei neue Motorräder bei Einbruch gestohlen

Radevormwald (ots)

Zwei neue Motorräder der Marke Ducati haben Unbekannte bei einem Einbruch am Wochenende erbeutet. Zwischen 20.00 Uhr am Samstag und 11.30 Uhr am Sonntag (1./2. Februar) hebelten die Täter zunächst die Eingangstüre eines Auto- und Motorradhändlers an der Kaiserstraße auf. Aus der Motorradausstellung stahlen sie im Anschluss zwei Motorräder des Typs Ducati Panigale V4. Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell