Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200122.3 Itzehoe: Zwei Verletzte bei Unfall

Itzehoe (ots)

Zur Mittagszeit ist es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei weibliche Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen erlitten. An den beiden beteiligten Kleinwagen entstand jeweils Totalschaden.

Gegen 12.00 Uhr war eine Itzehoerin in einem Kia auf der Oelixdorfer Straße in Richtung Oelixdorf unterwegs. Die 52-Jährige beabsichtigte, nach links in die Bargkoppel abzubiegen und nahm dabei dem entgegenkommenden Daihatsu eines Ehepaares aus Itzehoe die Vorfahrt. Die beiden Wagen kollidierten miteinander, wobei die Unfallverursacherin und die 65-jährige Beifahrerin des 62-jährigen Geschädigten sich leichte Verletzungen zuzogen. Zwei Hunde, die sich in dem Daihatsu befanden, überstanden das Unglück unbeschadet.

An den Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden, zwei Abschleppunternehmen bargen die Autos.

Merle Neufeld

