Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200122.2 Albersdorf: Fahrzeug aufgebrochen, Zeugen gesucht!

Albersdorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte in Albersdorf das Fahrzeug eines Handwerkers aufgebrochen und daraus einige Werkzeuge, darunter Spezialwerkzeuge, entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Der Anzeigende stellte seinen Firmen-LKW am Montag um 19.30 Uhr in der Gartenstraße ab. Am nächsten Morgen bemerkte der Mann, dass Täter über die Fahrertür und über die Hecktür in den Laster eingedrungen waren und aus dem Inneren einige Werkzeuge entwendet hatten, darunter einen Akku-Schrauber von Makita und eigens angefertigte Werkzeuge. Der genaue Wert des Stehlguts ist noch unbekannt, Hinweise auf die Diebe gibt es bisher keine.

Zeugen in dieser Sache sollten sich an die Polizei in Albersdorf unter der Telefonnummer 04835 / 310 wenden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell