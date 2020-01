Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200121.4 Heide: Diebstahl aus unverschlossenem Haus

Heide (ots)

In der Nacht zu Montag hat ein Dieb in Heide leichtes Spiel gehabt - die Bewohner eines Hauses ließen eine Tür unverschlossen, so dass der Täter das Gebäude ungehindert betreten und Gegenstände entwenden konnte.

Im Zeitraum von Sonntag, 22.00 Uhr bis zum nächsten Morgen schlich sich ein Unbekannter unbemerkt in das Einfamilienhaus in der Stiftstraße. Er nutzte dazu eine Hintertür, die nach derzeitigen Erkenntnissen nicht verriegelt gewesen war. Aus dem Inneren des Hauses entwendete der Täter unter anderem eine Kamera und ein Smartphone, insgesamt machte er Beute im Wert von 680 Euro.

Hinweise auf den ungebetenen Gast gibt es bis jetzt keine - Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 wenden.

Merle Neufeld

