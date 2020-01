Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200121.1 Itzehoe: Versuchter Einbruch in Fahrradladen

In der Nacht zu heute hat ein Unbekannter versucht, in ein Itzehoer Fahrradgeschäft einzusteigen. Ein Passant entdeckte den Täter und schlug ihn durch sein Erscheinen in die Flucht.

Kurz vor 03.00 Uhr nahm ein Fußgänger in der Helenenstraße verdächtige Geräusche aus dem Bereich des dortigen Fahrradladens wahr. Auf Höhe des Geschäfts entdeckt er einen offensichtlichen Einbrecher, der sogleich in Richtung der Bahnhofstraße und anschließend in die Karlstraße flüchtet. Da der Zeuge kein Telefon bei sich hatte, lief er nach Hause und informierte von dort aus die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten in der Scheibe der Eingangstür ein größeres Loch fest, von dem Täter fehlte jede Spur. Beute machte der Unbekannte keine, richtete allerdings einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro an.

Laut dem Zeugen war der Täter 170 bis 175 cm groß, besaß eine kräftige Statur, trug eine dunkle Hose, eine helle Jacke und ein dunkles Cap. Bei sich hatte der Mann einen Rucksack. Wer Hinweise auf diese Person geben kann, sollte sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

