Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200120.7 Heide/Dithm.: Diebstahl von Bannern/Flaggen

Heide/Dithm. (ots)

Am vergangenen Sonntag ist es in Heide zu einem Diebstahl von Bannern/Flaggen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Im Zeitraum von 02.00 Uhr bis 18.00 Uhr entwendeten Unbekannte von der in der Norderstraße befindlichen Grünfläche der Norderegge Banner/Flaggen. Die Täter hatten zuvor die Keile, mit denen die Masten im Boden befestigt waren, entfernt, die Masten umgelegt und anschließend die Banner/Fahnen an sich genommen. Bei den Bannern handelt sich um zwei circa 1,20 m x 3 m große Fahnen, die mit dem Emblem des Nordereggenhohnbeer in Schriftform und als Hahn auf einem Fass verziert sind. Bei der dritten Fahne handelt es sich um die Deutschlandfahne in der Größe von 0,80 m x 2 m. Ein Schaden an den Masten ist nicht entstanden.

Der Wert des erlangten Gutes beläuft sich auf ungefähr vierhundert Euro.

Hinweise auf die Diebe gibt es bis jetzt keine. Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Machenschaften beobachtet haben, sollten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0481/940 in Verbindung setzen.

