Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200120.4 Heide: Zwei Verletzte bei Unfall

Heide (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Samstagnachmittag in Heide haben sich zwei Insassen leichte Verletzungen zugezogen, an den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Um 16.30 Uhr war die Geschädigte in Begleitung einer Bekannten in einem BMW auf der Gorch-Fock-Straße aus Richtung Struckweg kommend unterwegs. Als sie sich in Höhe der Hausnummer 19 befand, kam von einem Parkplatz ein 75-Jähriger in einem Ford auf die Gorch-Fock-Straße gefahren, der in Richtung Innenstadt abbiegen wollte. Der Focus kollidierte mit dem bevorrechtigten BMW der 24-Jährigen, wobei sich die Geschädigte und die 22-jährige Mitfahrerin des Seniors leichte Verletzungen zuzogen. Die Frauen kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

An den Unfallfahrzeugen entstanden jeweils Schäden in Höhe von etwa 3.000 Euro, beide Wagen nahmen Abschleppunternehmen mit.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell