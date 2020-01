Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200120.3 Weddingstedt: Unfall unter Alkoholeinfluss

Weddingstedt (ots)

In der Nacht zum Samstag hat die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in dem Vorgarten eines Einfamilienhauses in Weddingstedt geendet. Der Unfallfahrer blieb bei dem Geschehen unverletzt, an seinem Opel entstand Totalschaden.

Um 04.35 Uhr war ein 29-Jähriger in einem Corsa auf der Dorfstraße, Kreisstraße 76, unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Stromkasten und landete in einem Vorgarten. Auf der Irrfahrt ging der Stromkasten komplett zu Bruch und auch die Gartenhecke des betroffenen Grundstücks nahm Schaden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte, stand der aus dem Kreis Steinburg Stammende unter dem nicht unerheblichen Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest bei ihm lieferte ein Ergebnis von 1,55 Promille, worauf die Einsatzkräfte die Entnahme einer Blutprobe anordneten und eine Strafanzeige fertigten.

Den Corsa, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, barg ein Abschleppunternehmen.

Merle Neufeld

