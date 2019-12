Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger in Hildesheim gesucht

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 20.12.2019, gegen 17:45 Uhr, wurde in der Bavenstedter Straße ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und schwer am Bein verletzt.

Vorliegenden Informationen zufolge befuhr ein 34-jähriger Mann aus Hildesheim mit einem BMW die Bavenstedter Straße in Richtung Kennedydamm. Der 48-jährige Fußgänger, ebenfalls aus Hildesheim, überquerte aus Richtung einer Bushaltestelle gegenüber der Fa. Media-Markt die Fahrbahn. Dabei wurde er von der linken Fahrzeugseite des BMW erfasst und am Bein verletzt. Der 48-jährige wurde durch den Rettungsdienst in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zur Fahrweise des Pkw bzw. zum Verhalten des Fußgängers geben können, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell