Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Ahrbergen, Frank-Kirchhof-Straße (al) In der Nacht von Samstag, 21.12.19 auf 22.12.19 haben unbekannte Täter in Ahrbergen vier Kanaldeckel aus der Fahrbahn gehoben und in Form von Hindernissen hinterlassen. Eine 50-jährige Giesenerin sieht mit ihrem Pkw einen schräg eingesetzten und deutlich hochstehenden Kanaldeckel zu spät und beschädigt sich beide Türen der Beifahrerseite. Es entsteht ein Schaden von ca. 3000 EUR. Die noch unbekannten Täter müssen sich wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten. Zudem sind im Nahbereich Verkehrsschilder aus dem Boden gezogen worden. Diese Verkehrszeichen konnten durch die Polizeibeamten wieder eingesetzt werden. Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066 / 985-115 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell