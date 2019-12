Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort in Elze

Hildesheim (ots)

Am 20.12.19, gegen 16.00 Uhr, stellte eine 59-jährige Bantelnerin ihren schwarzen PKW Skoda Fabia auf dem Parkplatz der Fa. Edeka im Saaledamm ab. Als sie gegen 16.30 Uhr den PKW wieder benutzen wollte, stellte sie fest, daß der PKW im hinteren rechten Bereich beschädigt war. Offensichtlich ist ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den geparkten Skoda Fabia gefahren. Der Fahrzeugführer hat sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Der Sachschaden am PKW Skoda beträgt ca. 500 Euro. Personen, die Hinweise auf das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/ 93030 in Verbindung zu setzen.

