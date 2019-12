Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Giesen - Zwei Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Sarstedt/Giesen (sf) In der Nacht vom 20. auf den 21. Dezember 2019 stellten Polizeibeamte vom Polizeikommissariat Sarstedt, im Rahmen von allgemeinen Verkehrskontrollen, zwei Fahrzeugführer fest, welche sich unter Drogeneinfluss hinter das Steuer gesetzt haben. Gegen 23 Uhr kontrollierten die Beamten einen 31-jährigen Hildesheimer in der Hildesheimer Straße in Sarstedt. Bei dem PKW-Fahrer konnte eine Beeinflussung von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle, im Bereich der Hannoverschen Straße in Hasede, konnten die Beamten gegen 02:30 Uhr einen 20-jährigen PKW-Fahrer aus Sarstedt feststellen, welcher ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegen beide Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, in diesem Zusammenhang wurden Blutentnahmen durchgeführt.

