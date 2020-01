Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200117.11 Itzehoe: Unfall mit zwei leichtverletzten Personen und hohem Sachschaden

Itzehoe (ots)

Donnerstagmorgen ist es in Itzehoe zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Fahrzeugführerinnen leichte Verletzungen erlitten.

Gegen 5.58 Uhr befuhr die 63-jährige Dithmarscherin mit ihrem Mazda die Bahnhofstraße aus Richtung Dithmarscher Platz kommend und bog in Höhe des Bahnhofs bei einer noch ausgeschalteten Ampel links in die Viktoriastraße ab. Dabei übersah die Fahrzeugführerin die 53-jährige Vorfahrtsberechtigte aus Itzehoe, die mit ihrem Skoda die Adenauerallee in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Beide Autofahrerinnen zogen sich leichte Verletzungen zu.

Abschleppunternehmen bargen die beiden Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 10.000 Euro beziffert.

